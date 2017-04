Nederlanders ver verwijderd van meerkamppodium

De 26-jarige Deurloo voerde na de allroundfinale een goed-nieuws-show op. Hij zei tevreden terug te kijken op de rondgang langs zes toestellen. Op vier (ringen, brug, rek en vloer) scoorde hij lager dan woensdag tijdens de kwalificatie. Hij bleef ook net onder de grens van 80 punten steken: 79.998. Met gebogen hoofd verliet hij de arena, omdat hij op de afsluitende vloeroefening kostbare punten liet liggen. Na de tweede serie sprong ging hij ‘op zijn neus’, zoals hij het zelf uitdrukte, de derde serie landde hij op zijn billen.



Twee dagen voor de rekfinale ging hij op zijn beste toestel ook opzichtig in de fout door na zijn vijfde vluchtelement de stok met zijn voeten te beroeren. ,,Dit gaat me in de finale niet overkomen”, verzekerde Deurloo, die na afloop snel zijn vertrouwde bravoure had teruggevonden. Door een rugblessure had hij een problematisch aanloop naar dit EK.



,,Ik ben al blij dat ik hier toch allround heb kunnen turnen en in de finale heb gestaan. Ik heb 2,5 punt laten liggen. Dan was ik zevende geweest. Zevende of veertiende maakt voor mij weinig verschil. Ja zeven plekken. Top vijf was vet geweest. Dat had gekund, als ik helemaal perfect had geturnd. Ik ben blij dat ik nog een keer in de rekstok heb kunnen hangen. Dit zie ik als een generale repetitie voor de finale van zondag. En een finale moet je niet vergelijken met de kwalificaties. Het is een nieuwe wedstrijd. Er wordt weer anders gejureerd.”