Nederlands doelpuntenfestijn bij EuroHockey Club Cup

De Amsterdamse hockeysters, die onlangs in de strijd om de landstitel moesten buigen voor Den Bosch, versloegen de Russische club Krilatskoje met 8-0. Halverwege stond het pas 1-0, dankzij een doelpunt van Julia Müller. In de tweede helft liepen de Amsterdamse hockeysters echter in hoog tempo weg van de Russinnen. Charlotte Vega en Maria Verschoor maakten allebei twee doelpunten, de overige treffers kwamen van opnieuw Müller, Sosha Benninga en Kitty van Male. Amsterdam treft in de halve finale de Duitse club UHC Hamburg.



Den Bosch overtrof de uitslag van Amsterdam enkele uren later tegen de Ierse club Hermes-Monkstown. De titelverdediger en topfavoriet maakte er liefst negen (9-0). Maartje Paumen, bezig aan haar laatste toernooi bij Den Bosch, maakte de eerste twee doelpunten uit strafcorners. De score liep op via Frédérique Matla (twee), Imme van der Hoek, Pien Sanders, Noor Omrani, Ireen van den Assem en Marlies Verbruggen. Den Bosch neemt het zaterdag op tegen Surbiton uit Engeland. De finale staat voor maandag op het programma.



Vorig jaar veroverden de Brabantse hockeysters de Europa Cup door SCHC in de finale via shoot-outs te verslaan.