Nederlands estafetteteam verrassend naar finale Bahama's

In de eerste heat nam Nederland het op tegen Jamaica, China, Australië, de Bahama's, Trinidad en Tobago en Antigua en Barbuda. Jamaica maakte een fout bij de tweede wissel, waardoor het estafettestokje op de grond landde. De ploeg finishte niet. Dat gold ook voor Antigua en Barbuda.



Nederland wist het goede voorgevoel van Churandy Martina, de voortrekker van de ploeg, helemaal waar te maken. ,,Op de estafette is alles mogelijk'', had Martina voorafgaande aan de race voorspeld.



Het Nederlandse mannenteam wist bij de vorige twee edities van het nog jonge mondiale evenement geen finaleplaats af te dwingen. Een plek in de finale betekent automatisch kwalificatie voor het 'echte' WK van komende zomer in Londen.