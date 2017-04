Nederlands onderonsje in achtste finale tennistoernooi Bogota

De achtste finalepartij zou eigenlijk gisteren gespeeld worden, maar is verplaatst wegens hevige regenval. Het wordt de eerste keer dat Bertens en Burger elkaar op het hoogste niveau treffen.



Bertens is in Bogota als eerste geplaatst en maakte dat dinsdag waar in de tweede ronde. De Servische Nina Stojanovic werd met 6-4 en 6-1 eenvoudig terug naar Europa gestuurd. Collega Burger had het daarentegen lastiger. De Volendamse moest eerst het kwalificatietoernooi doorlopen om vervolgens Tatjana Maria te verslaan. Ze verloor de eerste set, maar won uiteindelijk wel: 5-7, 6-3, 6-4.



Het wordt op papier een lastig duel voor de 24-jarige Burger, die een jaar jonger is dan Kiki Bertens. Haar tegenstandster staat namelijk 151 plaatsen hoger op de wereldranglijst.