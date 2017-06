Negen debutanten in honkbalselectie voor WPT

De debutanten zijn werpers Kaj Timmermans en Jerremyh Angela, catchers Rowan van Hoek en Max Clarijs, 'infielders' Max Draijer en Kendrick Delima en 'outfielders' Bram Grooten, Nick Peels en Rachid Engelhardt. Ook vaste waarden als Rob Cordemans, Diegomar Markwell en Dwayne Kemp maken deel uit van Oranje, dat meedoet als Team Kingdom of the Netherlands (koninkrijksteam).



Nederland speelt bij het World Port Tournament, dat van 1 tot en met 9 juli wordt gehouden, tegen Cuba, Curaçao, Japan en Taiwan. In 1989 en 1999 won Oranje het toernooi. Twee jaar terug moest Nederland, dat in maart werd uitgeschakeld in de halve eindstrijd van de World Baseball Classic, tijdens de laatste editie van het WPT de titel aan Cuba laten.