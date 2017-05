Niet onder de twee uur, wel geschiedenis op de marathon

Eliud KipchogeHij liep harder dan iemand ooit had gedaan op de marathon. Veel harder. Nee, onder de 2 uur werd het niet. Maar met een eindtijd van 2 uur en 25 seconden krijgt Eliud Kipchoge voor altijd een plaats in de geschiedenis van de marathon. Het Breaking 2-project van Nike in Monza heeft de grenzen in de duursport verlegd.

Door Pim Bijl

Quote Ik had een tijd onder de 2 uur in gedachten, maar merkte dat in het slot ik iets achter liep op schema. Eliud Kipchoge Na één uur en 45 minuten lopen, vertoonde Eliud Kipchoge, de beste marathonloper ooit, dan eindelijk menselijke trekjes. Vermoeidheid. Hij trok een grimas. Maar zelfs een grimas ziet er bij Kipchoge vrolijk uit. Je zou het kunnen verwarren met lachen. In de twee ronden die daarna volgden werd duidelijk dat het slechten van de onmogelijk geachte barrière van 2 uur net niet zou lukken.



De 32-jarige Keniaan, bekend om zijn waanzinnig soepele loopstijl, perste nog eens alles uit zijn lijf. De klok bleef staan op 2 uur en 25 seconden, ruim onder het wereldrecord van Dennis Kimetto. Zijn tijd van 2.02.57, gelopen in Berlijn in 2014, blijft wel in de boeken staan, omdat de internationale atletiekfederatie de alternatieve poging in Monza niet erkent.

Lelisa Desisa (Ethiopië), Zersenay Tadese (Eritrea) en Eliud Kipchoge (Kenia) begonnen in alle vroegte, om 05.45 uur, begonnen de lopers op het autocircuit van Monza aan de 17,5 rondjes van 2,4 kilometer. In de meeste stadsmarathons wil het tempo meer dan eens schommelen. Dan weer te langzaam, dan weer te hard. Maar in Monza was het tempo bijna zo vlak als de ijsvloer in Thialf. De hazen volgden de laser voor hun voeten. De op het asfalt geprojecteerde groene lijn zou de lopers leiden naar het schrijven van geschiedenis, een tijd onder de 2 uur.



Elke kilometer moest meer dan vier seconden harder worden afgelegd dan het wereldrecord van Kimetto. Ook de 28-jarige Nederlander Abdi Nageeye deed zijn kopwerk. Ja, gevraagd werd om een reuzensprong in de ontwikkeling van de marathon, maar werkelijk op alle denkbare facetten (denk aan training, drankinname, aerodynamica, de weeromstandigheden, het parkoers en de strategie) werd in de maanden vooraf door een team wetenschappers de mogelijkheden tot tijdwinst onderzocht.

Volledig scherm © screenshot

Eerder dan verwacht haakte de Ethiopiër Desisa af, na iets meer dan vijftig minuten. Iets later kreeg ook Tadese uit Eritrea het lastig. Eliud Kipchoge, de olympisch kampioen in Rio, bleef over achter de groep tempomakers en liet zien waarom hij wordt gezien als de grootste marathonloper. Hij liet zien dat de marathon onder de 2 uur mogelijk is, en wellicht al veel eerder dan werd gedacht.

Na afloop werd er meteen een microfoon onder zijn neus gedrukt. ,,Ik had een tijd onder de 2 uur in gedachten, maar merkte dat in het slot ik iets achter liep op schema. Het waren zeven maanden van goede voorbereiding en toewijding. Ik denk dat dit geschiedenis is in de sport.”