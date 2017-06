Nieto en Agostini wonnen vaker dan Rossi in Assen

De Italiaan Giacomo Agostini volgt met veertien triomfen. Hij was tussen 1968 en 1976 zeer succesvol in de 350cc en de 500cc.

Met zijn 115e grandprixzege is de 38-jarige Rossi tweede op de ranglijst allertijden. Agostini behaalde in zijn carrière nog meer zeges in het WK wegrace, namelijk 122.

Rossi won zijn eerste TT in 1997 in de 125cc, het jaar daarop was hij de beste in de 250cc. Vanaf 2002 begon zijn zegereeks in de MotoGP. Hij finishte vervolgens ook als eerste in 2004, 2005, 2007, 2009, 2013, 2015 en 2017.