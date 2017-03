Nijmeegse freestyleskiester schokt fans met val op NK

Het laatste dat Hanssen zich herinnert, is dat ze merkte dat het misging. Ze maakte op één of andere manier een ski los, en probeerde vervolgens op haar andere been te landen. Tevergeefs, want direct daarna kwam ze ten val.



De Nijmeegse liet het publiek flink schrikken in het Zwitserse Laax. ,,Ik ben ongeveer vijf minuten buiten bewustzijn geweest dus er zal nog wel wat hoofdpijn aan komen. Gelukkig kon ik daarna wel zelf weglopen.”



Titel

Dinsdag won Hanssen al de nationale titel op het onderdeel slope style. Ze was op dit onderdeel de enige deelnemer. ,,Het is toch mijn zevende Nederlandse titel. Ik vind het heel jammer dat er niemand anders meedoet. Ik zou graag strijden voor mijn titels. Zeker in de halfpipe.”



Rentree

Hanssen maakte onlangs haar rentree na een maandenlange revalidatie van een zware knieblessure. De Nijmeegse draait al een tijdje mee in het international circuit en presteerde enkele keren sterk op een wereldbekerwedstrijd. Hanssen is ook in de race voor kwalificatie voor de Olympische Spelen van volgend jaar, in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang.