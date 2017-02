Nishikori voldoet aan verwachtingen

Nishikori gaat vandaag de strijd aan met thuisspeler Carlos Berlocq om een plaats in de finale. De Argentijn is met een wildcard toegelaten tot het toernooi in de hoofdstad van zijn land. In de andere halve finale staan de Spanjaard Pablo Carreno Busta, de nummer vier van de plaatsingslijst, en de Oekraïner Aleksandr Dolgopolov tegenover elkaar.



Nishikori leverde bij zijn eerste optreden in Buenos Aires tegen Diego Schwartzman nog een set in, maar verloor in de twee partijen erna nog maar negen games. Tegen Sousa, als zesde geplaatst, was hij in 72 minuten klaar. De Japanner is op jacht naar zijn twaalfde ATP-titel, het zou zijn derde op gravel worden. Maar eerst wacht Berlocq, die in zijn kwartfinale de Braziliaan Thiago Monteiro versloeg. De Argentijn bereikte eerder de laatste vier in Buenos Aires in 2015. Toen was Rafael Nadal daarin te sterk.