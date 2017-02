NK-titels voor skiërs Van Rossum en Borchart

,,Het was niet makkelijk, maar ik heb goed op gevoel geskied. Geluk hoort ook een beetje bij de sport'', aldus de winnaar. Olaf Borsboom werd bij de mannen tweede, voor Rik Schippers. Winkelhorst vond het lastig om na het WK om te schakelen. ,,Dit is wel even wat anders dan gisteren. De sneeuw is hier ontzettend zacht en doordat er minder goede skiërs meedoen, zijn de sporen ruimer. Daar had ik moeite mee.''