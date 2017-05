NOC*NSF zit weer in iets ruimer jasje

Deze 'pres­ta­tie­be­vor­de­ren­de' reclame van Ben Johnson zorgt voor ophef

16:46 Een reclame op televisie met in de hoofdrol de op doping betrapte sprinter Ben Johnson ligt onder vuur in Australië. De anti-doping autoriteit van Australië vindt dat Johnson ''het gebruik van prestatiebevorderende middelen in een positief daglicht stelt'', meldt de BBC.