'Noord-Korea neemt deel aan Winterspelen'

Zeven van zijn landgenoten zijn actief op dat sportevenement in Japan. De relatie tussen Noord- en Zuid-Korea is onverminderd slecht, sinds de oorlog tussen beide landen begin jaren 50.



,,Er is geen reden waarom we niet naar Pyeongchang zouden gaan'', zei Chang tegen persbureau Kyodo News. ,,We handelen in overeenstemming met het Olympisch Handvest.'' Noord-Korea boycotte in 1988 de Olympische Spelen van Seoul, maar was in 2002 en 2014 wel aanwezig op de Aziatische Spelen in het buurland. De twee landen toonden zich zelfs twee keer solidair, op de Spelen van Sydney 2000 en Athene 2004, door achter één vlag het stadion in te lopen bij de openingsceremonie. Noord-Korea ontbrak op de Winterspelen van Sotsji 2014.