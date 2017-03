Nowitzki passeert mijlpaal van 30.000 punten in NBA

Daarmee voegde hij zich in een rijtje van nu zes basketballers die die grens hebben bereikt. De partij werd even stilgelegd om op videoschermen wat hoogtepunten uit de loopbaan van de 38-jarige Duitser te tonen. De Mavericks wonnen ook nog: met 122-111.



De andere vijf spelers met ten minste 30.000 punten achter hun naam in de NBA zijn Kareem Abdul-Jabbar (38.387), Karl Malone (36.928), Kobe Bryant (33.643), Michael Jordan (32.292) en Wilt Chamberlain (31.419).



Nowitzki, die tot 25 punten kwam, speelt sinds 1998 voor Dallas Mavericks, waarmee hij in 2011 de NBA-titel veroverde.



,,Het voelt nu nog heel surrealistisch, het is eigenlijk niet te geloven. 30.000 punten, dat is best veel'', reageerde de Duitser, die lof van over heel de wereld kreeg toebedeeld. Nowitzki moest dinsdag twintig punten halen. ,,De jongens deden geweldig hun best mij in stelling te brengen. Toen ik achttien punten had en iedereen opstond, werd ik nog best nerveus.'' Toen het daadwerkelijk zover was, gingen fans, medespelers en begeleiders volledig uit hun dak.



Duitse voetbalinternationals als Jérôme Boateng, Mats Hummels en Toni Kroos feliciteerden hun landgenoot via Twitter, net als basketbalgrootheden als LeBron James en Magic Johnson. James meldde zich via een videoboodschap: ,,Ik zit te kijken. Gefeliciteerd, grote vriend.''