Nummer één Murray is klaar voor rentree

,,Ik zou niet spelen als er sprake was van enig risico'', meldde de Schotse nummer één van de wereld voorafgaand aan het graveltoernooi.



Murray won begin maart het toernooi van Dubai, maar verloor vervolgens in Indian Wells al bij zijn eerste optreden. De Schot trok zich daarna vanwege zijn blessure terug voor het masterstoernooi van Miami. Hij speelt in Monaco morgen of woensdag in de tweede ronde tegen de winnaar van de partij tussen de Luxemburger Gilles Muller en de Spanjaard Tommy Robredo.



Murray speelde in aanloop maar Monaco een demonstratiepartij tegen Roger Federer. ,,Mijn service liep aanvankelijk een beetje stroef, maar de laatste dagen kan ik weer op normale kracht serveren. Mijn elleboog reageert goed, dus ik denk wel dat het goed komt'', aldus Murray, die als eerste is geplaatst in Monaco.