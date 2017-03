'Ongelooflijke' Lucic-Baroni vernedert Radwanska

VIDEO: Verhoeven accepteert uitdaging van Saddik

0:55 Bij de Glory 39 in Brussel heeft wereldkampioen Rico Verhoeven een uitdaging van Jamal Ben Saddik geaccepteerd. Na een zege op Guto Inocente daagde Saddik toeschouwer Verhoeven uit, die vervolgens de ring in kwam. Hoewel hij weinig zin had in een confrontatie met Saddik, zegde Verhoeven toch toe. Het is nog niet duidelijk wanneer het gevecht plaatsvindt.