Ook Federer naar derde ronde in Miami

Federer had het in de eerste set nog knap lastig met de negentienjarige qualifier, de nummer 101 van de wereld. Hij won deze uiteindelijk in een tiebreak.



De als eerste geplaatste Stan Wawrinka bereikte eerder vanavond ook al de derde ronde van het Masters-toernooi, waar door afzeggingen van Andy Murray en Novak Djokovic de twee beste spelers van de wereld ontbreken.



Federer won vorige week het toernooi van Indian Wells, nadat hij eerder dit jaar al de Australian Open op zijn naam had geschreven. In de volgende ronde treft hij de winnaar van de partij tussen Robin Haase en de Argentijn Juan Martin del Potro.