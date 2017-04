Opnieuw twee nederlagen voor curlingteam

De Nederlandse mannen doen voor het eerst in 23 jaar weer mee aan de WK, waar mogelijkheden liggen om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen van 2018 in Pyeonchang. Maar na zeven nederlagen bungelt Oranje onderaan in de groep van twaalf landen, waar de beste vier doorgaan naar de play-offs.



Het Nederlands team speelt op het WK onbevangen en met bravoure tegen de wereldtop, maar de strijdlust krijgt steeds maar geen beloning. Zwitserland trok de zege pas met de allerlaatste steen naar zich toe. Schotland, wereldkampioen in 2006 en 2009, liep in het tweede deel van de wedstrijd weg.



Oranje speelt de komende twee dagen nog vier wedstrijden in de groepsfase van het WK.