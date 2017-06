Oranje klaar voor Argentinië

De Nederlandse hockeyers hebben zich geplaatst voor de eindstrijd van de halvefinaleronde van de Hockey World League in Londen. De vernieuwde formatie van bondscoach Max Caldas won gisteren in de halve finale met 2-0 van gastland Engeland. Mirco Pruyser en Bjorn Kellerman maakten aan het einde van de derde kwart en in het vierde kwart de treffers voor Oranje. Vandaag wacht Argentinië in de finale.