Oranje met Schippers en Martina naar EK

Sprintkoningin Dafne Schippers is ook van de partij, maar ze loopt alleen mee in de estafette 4x100 meter. Churandy Martina wordt wel individueel ingezet, op de 200 meter.

De Nederlandse equipe strijdt in Lille in de Super League, het hoogste niveau. Oranje dwong twee jaar geleden in het Griekse Heraklion, onder meer door overwinningen van Schippers op de 100 en 200 meter, promotie af. In Lille neemt de Nederlandse atletiekequipe het op tegen tien andere landen, waaronder Groot-Brittannië, Duitsland, Polen, Spanje, Italië en gastland Frankrijk. Rusland is vanwege de internationale dopingschorsing afwezig.