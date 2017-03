Oranje na verlenging onderuit tegen Japan

Brons voor Schulting op 1000 meter

16:12 Suzanne Schulting isbij de wereldkampioenschappen shorttrack in Ahoy als derde geëindigd op de 1000 meter. De Nederlandse kwam in de finale in Ahoy als vierde over de finish, maar belandde toch op het podium na een straf voor de Zuid-Koreaanse Choi Min-Jeong.