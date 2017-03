Oranje overtuigend langs Zuid-Korea op World Baseball Classic

Homeruns van Jurickson Profar en Randolph Oduber speelden een doorslaggevende rol in de klinkende zege van Oranje. De start van Oranje was meteen veelbelovend. Na een honkslag van Andrelton Simmons ramde Profar de bal direct over het hek in de overdekte Gocheok Sky Dome, goed voor een homerun en twee punten.



In de tweede inning liet Oduber na een klap van Simmons het derde punt aantekenen en zelf sloeg de buitenvelder de bal in de zesde inning over de hekken, met Dashenko Ricardo op de honken. De Nederlandse pitchers, met Rick van den Hurk als starter vier innings op de heuvel, kwamen amper in de problemen. Met dank ook aan het sterke opererende veld achter hen, dat een paar prachtige dubbelspelen liet zien.