Oranje-Rood naar halve finale Euro Hockey League

In de 'Final Four', in juni in het Belgische Brasschaat, is Wimbledon de tegenstander. Eerder op maandag plaatsten de Engelsen zich verrassend voor de halve finale, door via shoot-outs de Duitse topclub Mannheimer HC opzij te zetten (5-3). De wedstrijd was in reguliere speeltijd in 2-2 geëindigd. Voor Wimbledon was de Nederlander Steven Ebbers, voormalig speler van Hurley en Amsterdam, trefzeker in de shoot-outs.