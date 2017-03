Oranje wil titel bij World Baseball Classic

In 2013 haalden de honkballers van Team Kingdom of the Netherlands, ofwel Oranje, de halve finale van de World Baseball Classic (WBC). Bondscoach Hensley Meulens wil nu meer.

Met het oog op de Olympische Spelen van 2020 in Tokio, waar honkbal weer op het programma staat, wil de Europees kampioen volgende week in Seoul tijdens de WBC presteren. ,,Vier jaar geleden verloren we van de kampioen, nu moeten wij kampioen worden", stelt Meulens.

De bondscoach heeft er zin in en aan vertrouwen heeft hij geen gebrek. ,,Dit is het sterkste toernooi met de beste spelers van de beste leagues en het talent dat we hebben moet er nu uit komen voor het moederland", reageert Meulens.

Op de WBC presteren is belangrijk want alle punten tellen mee voor de ranking, dat belangrijk is voor de Spelen. ,,Ik weet hoe mooi het is om daar te staan", zegt Meulens die zelf honkbalde in Sydney (2000) en vier jaar later coachte in Athene. En presteren staat bij de 49-jarige Curaçaoënaar gelijk aan winnen. ,,Als ik niet win, ben ik niet tevreden. Als we de finale halen, ben ik niet tevreden. Alleen als we die winnen, ben ik tevreden."

Om dat te bereiken heeft Meulens een zeer sterke selectie tot zijn beschikking, met tien spelers die ervaring hebben in de Major League. ,,Daarnaast hebben ze ook nog eens vier extra jaren op zak en komen nu in de leeftijdscategorie waarin zij op hun absolute top komen", meent de bondscoach die echter ook ziet dat andere landen nog sterkere spelers op kunnen stellen. ,,Dat betekent niet dat we niet van hen kunnen winnen. We moeten gewoon als een familie spelen en dat gaan we ook doen, alleen dan kunnen we iedereen verslaan."