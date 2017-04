Oud-coureur Button overtreedt snelheidsregels tijdens triatlon

Button begon negen jaar geleden met triatlons, toen hij ook nog Formule 1-coureur was. Nadat hij vorig jaar stopte als coureur legde hij zich verder toe op zijn tweede passie. Button zwom (1,9 kilometer), fietste (90 kilometer) en liep (21,1 kilometer) in Californië een uitstekende triatlon. Hij eindigde na de zware tocht in de hitte als derde in de categorie 35 tot 39 jaar.



Tenminste, dat dacht hij. Na afloop werd hij door de jury gediskwalificeerd om een wel heel bijzondere reden. Button was te hard gegaan met fietsen op een gedeelte van het parcours waar snelheidsregels golden. Op Basilone Road, halverwege het fietsgedeelte van de triatlon, mocht om veiligheidsredenen een kilometer lang niet worden ingehaald en harder dan 40 kilometer per uur worden gefietst. Button had de waarschuwingsborden blijkbaar gemist en deed dat dus wel. Hij was overigens niet de enige deelnemer die werd gediskwalificeerd.



Button legde zich al snel neer bij zijn uitschakeling, zo getuige zijn bericht op Instagram. ,,Ik was ontzettend blij met mijn derde plek, om er vervolgens achter te komen dat ik gediskwalificeerd was. Ach, geen zorgen, op naar de volgende triatlon."