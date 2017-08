Oud-hockeyinternational Paumen opgenomen in Hall of Fame

Vrees niet Belgen, het Max-leger is groot genoeg voor twee 'thuisraces'

18:01 Al die proefballonnetjes rondom Formule 1 in Nederland, ze worden er in België toch een beetje nerveus van. Want leuk al die Max-fans, maar een Nederlandse GP zou op termijn wel eens funest kunnen zijn voor de race in Spa-Francorchamps.