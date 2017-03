Paralympiër wint marathon als valide sporter

Door Edwin Winkels

Drie verhalen, eigenlijk: over de koeien die hij van het prijzengeld gaat kopen, over de ingehuurde haas die onverwachte winnaar werd, én over de Paralympische finalist die nu als valide sporter zijn allereerste marathon won.

In Londen, in 2012, deed Chesum mee aan de Paralympics. De Keniaan werd op de atletiekbaan zesde op de 800 meter en zevende op de 1.500 meter in de categorie T46: sporters met een handicap aan of het gemis van een ledemaat. De rechterhand van Chesum is ernstig misvormd, als gevolg van de verwondingen van een brand toen hij een kind was.

Voor de Paralympics van Rio werd hij ingedeeld in een andere catagorie, T47: hij mocht alleen nog aan korte sprintafstanden en verspringen meedoen. Niets voor hem. Dus ging Jonah Chesum vorig jaar maar een halve marathon in Cardiff lopen. Hij werd vijfde. Toen hij de afstand vaker en goed liep, werd hij afgelopen weekeinde in Barcelona ingehuurd om als een van de hazen voor de favoriet, de Ethiopiër Jisa, te fungeren. Hij kreeg er 3.000 euro voor.

Maar toen na 35 kilometer Chesums werk eropzat, was Jisa verdwenen. Achteropgeraakt. Dus dacht Chesum: ,,Ik loop maar door.'' Hij versnelde, liet een landgenoot achter, en won zijn allereerste marathon. ,,Toen ik vanochtend mijn hotel uitliep kon ik dit niet voorzien.'' Zijn winst en zijn tijd onder 2.09 leverden hem nóg eens 10.000 euro op.

,,Daarvan ga ik koeien kopen, ik wil een boerderijtje beginnen, om mijn gezin te voeden'', vertelde Chesum na de huldiging.

Hij en zijn vrouw hebben een zoontje van zes maanden, en ze wonen in een eenvoudige hut in Itén, in de Rift-vallei van Kenia.

Volledig scherm © AFP