Pieter van den Hoogenband Zwemstadion aangepast voor World Cup

In overleg met de internationale zwembond FINA en organisator TIG is er een licht- en geluidsplan gemaakt dat bijna 350.000 euro gaat kosten. De nieuwe LED-verlichting is nodig om de zwemwedstrijden aantrekkelijker te maken voor uitzending op televisie en om in het stadion meer spektakel te bieden.

De World Cup is een serie kortebaanwedstrijden die in augustus begint, direct na het WK langebaan in Boedapest. De serie begint in Moskou, gaat daarna naar Berlijn en op de FINA-kalender staat Eindhoven op 10 en 11 augustus als derde gaststad. De negende en laatste ronde is in november in Singapore.