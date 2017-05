Pittsburgh Penguins deelt eerste tik uit in Stanley Cup

In Pittsburgh won de titelverdediger met 5-3 van Nashville Predators en bracht daarmee de stand in de best-of-sevenserie op 1-0. De Penguins namen in de eerste periode een voorsprong van 3-0, maar zagen de Predators in de derde periode de stand gelijk trekken: 3-3. Treffers van Jake Guentzel en Nick Bonino bezorgden Pittsburgh alsnog de winst.