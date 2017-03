Polling en Van 't End blijven judoën voor Oranje

De drievoudig Europees kampioene en Van 't End verblijven geregeld in het buitenland omdat ze een Italiaanse en Franse partner hebben. Ze twijfelden over hun toekomst in de Nederlandse selectie nadat de judobond had besloten om de beste judoka's na de Spelen in Rio de Janiero allemaal verplicht op Papendal te laten trainen.



Door judoka's centraal te laten trainen, hoopt de nationale bond weer aansluiting te vinden met de wereldtop. Nederland won in de laatste twee wereldkampioenschappen en Olympische Spelen slechts drie bronzen medailles. ,,De conclusie was dat we mondiaal afhaken voor de podiumplekken. Het moest dus anders", zegt Bonnes.

Centraal

Tegen het plan om de beste vijftig judoka's centraal te laten trainen bestond aanvankelijk veel weerstand. ,,En dat is logisch", beseft Bonnes. ,,Het is nog al wat om hier te trainen, wonen en eventueel te studeren. Maar in topsport gaat het om details. Om een voorbeeld te noemen, in het verleden kwamen sommige judoka's wel eens te zwaar terug van vakantie. Nu heeft iedereen een diëtist en doen we ook aan mentale training. Na wat aarzeling hoor ik nu positieve geluiden."



De directeur van de judobond wil graag benadrukken dat voor iedere judoka naar maatwerk wordt gezocht. ,,We denken echt mee en niet iedereen hoeft hier iedere dag te zijn", zegt hij. ,,Ik ga niet in op individuele afspraken maar je kan concluderen dat we er bijna met iedereen zijn uitgekomen."

Franssen