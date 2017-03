Raiders verhuizen van Californië naar Las Vegas

Hiermee wordt het pad geëffend voor een nieuw te bouwen stadion in Las Vegas. Van de 32 deelnemende teams gingen er 31 akkoord met het verzoek van Davis. Alleen de eigenaar van de Miami Dolphins stemde tegen.



Davis zei te snappen dat sommige fans in Oakland teleurgesteld zullen zijn, maar beloofde ze dat het zijn doel was om voor 2020 Oakland een kampioenschap te bezorgen.



De Raiders wonnen drie keer de Super Bowl. Dat deden ze in 1977, 1981 en 1984. In 1984 was de club echter verhuisd naar Los Angeles en heette die de Los Angeles Raiders. Een jaar later keerden ze terug naar Oakland. In 2003 stond de ploeg voor het laatst in de finale. Die ging echter verloren tegen de Tampa Bay Buccaneers. Sindsdien lukte het de club niet meer zich te plaatsen voor de play-offs.



Las Vegas krijgt dit najaar ook voor het eerst een ijshockeyteam in de NHL, de Vegas Golden Knights. Dit is echter een nieuw gevormde ploeg. Tot dit jaar was Las Vegas de grootste Amerikaanse stad zonder een ploeg in een van de vier grote Amerikaanse sportcompetities NBA (basketbal), NHL (ijshockey), NFL (American Football) en MLB (honkbal).