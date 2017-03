Raonic moet strijd staken op Miami Open

Hij zou het daarin opnemen tegen de Amerikaan Jared Donaldson.



Raonic stond vorig jaar nog in de finale op Wimbledon. In februari trok de huidige nummer vijf van de wereld zich wegens een beenblessure terug uit het toernooi van Delray Beach. De pupil van de Nederlandse coach Richard Krajicek ontbrak daarna ook in Acapulco en Indian Wells, waarna hij vrijdag in de tweede ronde in Miami zijn rentree maakte en in twee sets te sterk was voor Viktor Troicki.