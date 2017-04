Redelijke eerste ronden in Shenzhen voor Luiten

Judoka Bergstra onderuit in tweede ronde EK

14:11 Judoka Margriet Bergstra is vandaag op de EK judo in Warschau tot de tweede ronde gekomen. De debutante begon in de klasse tot 57 kilogram met een zege op de Poolse Julia Kowalczyk, maar ging in de partij erna onderuit tegen de Bulgaarse Ivelina Iljeva op waza-ari.