Reshmie Oogink verkast naar België

Reshmie Oogink revalideert momenteel na een operatie aan haar voorste kruisband. Is de Almelose daarvan herstelt, pakt ze haar taekwondotraining weer op. Het eerste doel is het WK in juni in het Koreaanse Muju. De voorbereidingen vinden niet meer plaats in haar eigen trainingsruimte in de IISPA. ,,Ik verhuis naar Antwerpen, waar ik me aansluit bij de Belgische selectie'', zegt ze. Oogink zal voor Nederrland blijven uitkomen.



Al te veel woorden wil Oogink er niet aan vuil maken, maar duidelijk is dat zij en Taekwondo Bond Nederland niet op een lijn zitten. ,,In Antwerpen hebben ze een fulltime-programma voor me, in Nederland niet. Ik hoop in België wat progressie te boeken richting de Olympische Spelen van 2020. Nog een keer vier jaar in mijn eentje trainen is wel heel erg zwaar."