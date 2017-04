Roger Federer komt ook in Miami niet van roze wolk

De Serviër ontbrak daardoor als titelverdediger in Miami. Djokovic was al zes keer de beste op het hardcourt in Florida, waaronder de afgelopen drie jaar. Bij afwezigheid van Murray en Djokovic werd het dit keer echter een ouderwetse tweestrijd tussen Federer en Nadal. De dertigjarige Spanjaard stond vier keer eerder in de finale in Miami, maar won het masterstoernooi nog nooit. Ook zijn vijfde poging om een van de weinige titels die nog ontbreekt op zijn erelijst te pakken, mislukte echter.



Federer, die in 2005 en 2006 al zegevierde in Miami, was in de finale een klasse apart. De Zwitser wist in beide sets op een cruciaal moment de service van Nadal te breken en behield zelfs steeds al zijn opslagbeurten. De veteraan, die vorig jaar lang was uitgeschakeld door een knieblessure, kon zo weer een titel vieren. ,,De droom gaat maar door. Wat een start van mijn jaar, ongelooflijk'', aldus Federer.