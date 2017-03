Rojer strandt in Indian Wells

Rojer en Tecau hadden een ronde eerder nog gewonnen van die andere Murray, Andy. De nummer één van de wereld in het enkelspel vormde in Indian Wells een koppel met de Engelsman Daniel Evans. Oudere broer Jamie nam woensdag in de kwartfinales 'revanche' voor de nederlaag van Andy.



In het vrouwentoernooi zijn de eerste twee halvefinalisten in het enkelspel al bekend: Karolina Pliskova en Svetlana Koeznetsova. De als derde geplaatste Tsjechische klopte de Spaanse Garbiñe Muguruza in twee tiebreaks: 7-6 (2) 7-6 (5). Koeznetsova won het Russische onderonsje met Anastasia Pavlioetsjenkova: 6-3 6-2.