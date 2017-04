Rouwende Thomas kan nederlaag Celtics niet voorkomen

Opvallende speler bij de thuisploeg was Isaiah Thomas. De 'pointguard' van de Celtics besloot mee te doen een dag nadat zijn zuster was omgekomen door een verkeersongeval. Hij was in tranen tijdens een moment van stilte voor het spelen van het volkslied, maar liet daarna zijn handen spreken. Met 33 punten was hij de topscorer van het duel. Zijn productie was niet voldoende voor de zege.



Bij de Bulls was Jimmy Butler op dreef. Hij maakte 30 punten, waarvan de helft in de slotfase van de wedstrijd, waarin Chicago heerste.