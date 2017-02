Salazar ontkent: Mijn methodes voldoen aan de regels

Salazar kwam afgelopen weekeinde in opspraak door de Sunday Times, die lekte uit een onderzoeksrapport van het Amerikaanse antidopingbureau Usada uit maart 2016. Daarin komt naar voren dat Salazar ''onaanvaardbare gezondheidsrisico's'' heeft genomen met zijn atleten. Zo zou hij het weliswaar niet verboden aminozuur L-carnitine via een verboden wijze via infuus hebben toegediend en medicijnen hebben voorgeschreven waar geen medische noodzaak voor was.