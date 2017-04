San Antonio Spurs naar volgende ronde play-offs

De San Antonio Spurs hebben in de NBA de volgende ronde in de play-offs bereikt. De vijfvoudig kampioen won de zesde wedstrijd tegen Memphis Grizzlies, in de eerste ronde van de play-offs, met 103-96.

Memhpis had halverwege de wedstrijd nog een voorsprong van vijf punten (45-50). Door de overwinning brachten de Spurs de stand in de best-of-sevenserie op 4-2.

Kawhi Leonard nam 29 punten van San Antonio Spurs voor zijn rekening, en Tony Parker 27. In de volgende ronde nemen de Spurs het op tegen de Houston Rockets.

Ook de Toronto Raptors zijn zeker van de volgende ronde. De zesde ontmoeting met de Milwaukee Bucks werd met 92-89 gewonnen. Toronto verspeelde in de derde periode een voorsprong van liefs 25 punten. In het slot van de wedstrijd kwam het dankzij DeMar DeRozan toch nog goed voor de Canadezen, die in de best-of-sevenserie op 4-2 kwamen.