Schippers bij eerste Diamond League niet opgewassen tegen Thompson

De Nederlandse leek de betere start te hebben van de twee. Bij het uitkomen van de bocht zat ze al nagenoeg naast de winnares van olympisch goud in Rio. Die kende echter het betere laatste gedeelte, waardoor Schippers niet meer in de buurt kwam.



Schippers verzekerde zich vorig jaar van de eindzege in het klassement op de 200 meter, goed voor een premie van 40.000 dollar en een diamantje. Voor dit seizoen is de opzet van de Diamond League gewijzigd. De atleten kunnen zich tijdens de eerste twaalf wedstrijden voor de finales in Zürich en Brussel plaatsen. De winnaars van de 32 disciplines kunnen rekenen op een geldbedrag van ieder 50.000 dollar (ruim 45.000 euro).