Schippers duikt meteen onder 11 seconden bij seizoensopening

Titelhouder Kampong vliegt uit Euro Hockey League

21:20 De hockeyers van Kampong moeten afstand doen van hun status als beste club van Europa. Als titelhouder in de Euro Hockey League sneuvelde Kampong vandaag al in de achtste finales. De club uit Utrecht moest in Eindhoven met 2-1 buigen voor Rot Weiss Köln.