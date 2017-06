Schippers warmt op in estafette

De Witte plaatst zich voor WK met persoonlijk record: 'Goed dat ik het waarmaak'

18:20 Na veel pogingen is het Lisanne de Witte eindelijk gelukt om de 400 meter onder de 52 seconden te lopen. De 24-jarige hardloopster liep in de regen in het FBK Stadion in Hengelo in 51,93 seconden de race uit en met dat persoonlijk record plaatste ze zich voor de WK atletiek in Londen.