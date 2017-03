Shiffrin kan reuzenslalom niet winnen

Worley was zondag net iets beter dan Shiffrin en zette de vijfde tijd neer. Dat was genoeg om de drievoudig wereldkampioene en olympisch kampioene in het klassement achter zich te houden. Shiffrin had zich eerder deze winter wel verzekerd van de wereldbeker op de slalom en de algemene wereldbeker.

De Italiaanse Federica Brignone was in Aspen de snelste op de reuzenslalom. Ze was de enige die bij de eerste doorgang onder de minuut wist te blijven. Ook in de tweede manche was ze de beste. Met Sofia Goggia op de tweede en Marta Bassino op de derde plaats was het podium volledig Italiaans.