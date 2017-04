Siegelaar zegeviert met Oxford in Boat Race

Het is voor de tachtigste keer dat de winst in het jaarlijkse roeiduel tussen de beide universiteiten naar Oxford gaat.

Siegelaar heeft een bijzondere overwinning op zijn palmares bijgeschreven, nadat hij vorig jaar met de Holland Acht in Rio de Janeiro al olympisch brons had gewonnen. Hij is de vijfde Nederlandse roeier die in Londen aan de start verscheen van de Boat Race. Gerritjan Eggenkamp (2002), Sjoerd Hamburger (2009, 2010) en Roel Haen (2012) gingen hem bij Oxford voor. Jasper Holst (2015) was de enige Nederlander die ooit in de lichtblauwe boot van Cambridge stapte.