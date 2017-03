Sjarapova wil carrière op eigen wijze eindigen

Rico Verhoeven hoofdgast bij AD-filmfestival

28 maart Kickbox-wereldkampioen Rico Verhoeven is een van de hoofdgasten op het AD Sportfilmfestival Rotterdam. Verhoeven, die onlangs in een prestigieus gevecht Badr Hari versloeg, woont bij die gelegenheid een film over hemzelf bij. Op vrijdagavond 7 en zaterdagavond 8 april wordt tijdens het festival ‘Creating Rico’ vertoond.