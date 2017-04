De bekendsten zijn hordeloper Sergej Sjoebenkov en hoogspringster Maria Koetsjina. Sjoebenkov is de wereldkampioen op de 110 meter horden van 2015, Sjoebenkov en Koetsjina goedgekeurd veroverde op die WK in Peking eveneens goud.



Russische atleten zijn sinds de ontdekking van het omvangrijke dopingschandaal in hun land uitgesloten van deelname aan internationale wedstrijden. Zo ontbraken zij vorig jaar bij de EK in Amsterdam en de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.



Een speciale commissie, met daarin de Nederlandse Sylvia Barlag, beoordeelt sinds de algehele schorsing Russische atleten individueel op hun dopingverleden. Wie kan aantonen dat hij of zij de afgelopen jaren regelmatig op doping is getest in een land met een erkend antidopingprogramma, krijgt toestemming weer aan wedstrijden mee te doen.