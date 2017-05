Sport Vandaag: Ajax in Frankrijk en zesde rit Giro

Oproep: Wat zijn jouw herinneringen aan de memorabele overwinning van Verstappen?

10 mei Vorig jaar boekte Max Verstappen op sensationele wijze zijn eerste, en tot op heden enige, overwinning in de Formule 1. De Nederlander ontketende een Max-mania in Nederland. Dit weekend staat de Grand Prix van Spanje opnieuw op het programma en daarom vragen we jullie: Wat is jouw herinnering aan de GP-winst van Max Verstappen?