Sport vandaag: Champions League en beslissend honkbalduel

Gaviria klopt Sagan in zesde etappe Tir­re­no-Adri­a­ti­co

13 maart Fernando Gaviria heeft na een zinderende slotfase de zesde etappe in Tirreno-Adriatico gewonnen. In de sprint was de Colombiaan van Quick-Step te snel voor Peter Sagan (Bora) en Jasper Stuyven (Trek). Nairo Quintana zag zijn blauwe leiderstrui in de etappe van Ascoli Piceno naar Civitanova Marche niet bedreigd worden.