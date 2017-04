Sport Vandaag: Krakers in CL, loting Davis Cup, Leeuwinnen in actie

FBK Games strikt Dafne Schippers

4:00 De eerste grote naam van de 36ste FBK Games is bekend: Dafne Schippers komt op zondag 11 juni naar het Hengelose atletiekgala, waar ze deelneemt aan de 100 meter. ,,De liefde komt van twee kanten. Dafne loopt graag in Hengelo. Waarom? Omdat ze hier altijd goed is'', zegt organisator Hans Kloosterman.