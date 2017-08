Sport Vandaag: loting CL, Europa League en hockey

Volleybalsters veel te sterk voor België

23 augustus De Nederlandse volleybalvrouwen hebben een belangrijke stap gezet op weg naar deelname aan het wereldkampioenschap van volgend jaar in Japan. In het Topsportcentrum in Rotterdam was het team van bondscoach Jamie Morrison in een kwalificatiewedstrijd tegen België met 3-0 te sterk. Oranje kwam, op een fase in het slot van de derde set na, geen enkel moment in de problemen: 25-18, 25-18 en 25-22.