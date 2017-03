Sport vandaag: Oranje traint en Dwars door Vlaanderen

Alonso verwacht niks van eerste race

21 maart Fernando Alonso koestert geen illusies voor de eerste Formule 1-race van dit jaar, komend weekeinde in Australië. ,,Het wordt een moeilijk weekend'', verzuchtte de tweevoudig wereldkampioen dinsdag op de website van de Formule 1. ,,We zullen ons best doen, maar ik verwacht geen wonderen'', aldus de Spaanse coureur van McLaren-Honda.